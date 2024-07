El cantante de cumbia Christian Domínguez ofreció una sincera entrevista al programa de YouTube del ‘Flaco’ Granda y recordó el difícil momento que vivió hace unos meses, tras ser nuevamente el protagonista de una infidelidad, esta vez mientras mantenía una relación de más de tres años con Pamela Franco.

En la entrevista, Domínguez reconoció que estuvo mucho tiempo deprimido por la vergonzosa situación, pero fueron sus hijos quienes lo ayudaron a salir de dicha etapa.

“Yo me paré por mis hijos, si hubiera sido solo, sin hijos, me hubiera quedado echado a seguir dándome. Yo tuve que pararme por mis hijos. Dos semanas me encargué de destruirme solo y mis hijos me destruían más, no porque me dijeran algo sino porque estaban conmigo. El que tus hijos no te digan nada y te quieran defender. Ellos no me juzgaron en ningún momento, más bien me dieron una protección y yo me sentía peor”, contó el cantante.

Asimismo, Domínguez reveló que la única que habló con él de forma tajante fue su hija mayor, quien se vio más afectada por la infidelidad de su padre a Pamela Franco. Cabe señalar que la hija de Domínguez mantenía una buena relación con la cantante.

“Fue terrible. Yo la llamé por teléfono al día siguiente y prácticamente me dio un ultimátum, como dándome a entender que esta era la última que me perdonaba. Me partí en 50. Ella llorando, es más grande, está en redes, es como si fuera una influencer, lloraba y lloraba y ya no sabía qué hacer, fue una cosa catastrófica, le hice una promesa a mi hija y le agradezco mucho lo que me dijo”, puntualizó.