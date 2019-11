Christian Domínguez confirmó que sí está saliendo con Pamela Franco, aunque luego aclaró que solo como amigos. Hay que recordar que la cantante fue la primera en decir que ambos estaban en “saliditas”.

“Yo con Pamela estoy saliendo. No puedo oficializar algo que no se ha dado”, comentó el cantante en entrevista con el programa “Válgame”.

Según Domínguez, no es que ambos planifiquen verse, sino que suelen coincidir en ciertos lugares. No obstante, no descartó situaciones con Pamela Franco, como ir al cine o comer algo, pero como amigos.

“No es que salgamos diariamente ni constantemente. Nos hemos encontrado en lugares públicos”, comentó el cantante.

Al ser consultado por Janet Barboza sobre los rumores de convivencia de él y Pamela Franco, Christian Domínguez solo atinó a reír, además de negar que hayan empezado a salir cuando trabajaban juntos.

Respecto a los audios en los que amenaza al dueño de una orquesta de salsa, el cantante dijo que se trató de una situación entre dos amigos, sobre un tema privado y que lamenta que no se respete la privacidad de “varones”.

Sobre las declaraciones de la madre de Isabel Acevedo, Christian Domínguez evitó hablar de ese tema y menos quiso confirmar si su expareja le envió una carta notarial para que le pague una indemnización por todo lo que ha sucedido.

“Disculpen que les pinche el globo pero yo, por respeto, no voy a decir nada (…) Ese tema (de las camionetas) tampoco será tocado por mí. Lo que les puedo decir es que se va a hacer lo correcto”, comentó el cantante.

Christian Domínguez confirmó lo dicho por Pamela Franco sobre salidas. (Imagen: Latina)