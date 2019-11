En una reciente entrevista, Christian Domínguez se refirió a la polémica por la disputa de una camioneta con su expareja Isabel Acevedo.

Según el cantante, él solo espera que la popular “Chabelita” devuelva el automóvil que, asegura, puso a su nombre a fin de evitar problemas por su estado civil.

Sin embargo, en esta ocasión Christian Domínguez confirmó que Isabel Acevedo no está dispuesta a devolver la camioneta.

“Ya no es un secreto que no quiera hacerlo. Eso es lo que está pasando. Hay un tema de abogados, como ya se mencionó de la otra parte, he tenido que poner un abogado”, manifestó el cantante de cumbia.

Domínguez también restó importancia a las confesiones de Vania Bludau, quien hace unas semanas estuvo en “El valor de la verdad”.

“Después de cuantos años, imagínate. Gracioso. Me dio hasta pena porque hable alguien de tu vida pasada, ese tipo de cosas, me daba pena. ¿Tú estarías cuatro años con una persona así?”, respondió el cantante.

Finalmente, sobre su relación con Pamela Franco, Christian Domínguez reiteró que la idea es que formalicen en un futuro no muy lejano.

“Ella tiene un montón de cosas lindas. Estoy feliz por eso y esperemos que llegue a buen puerto, si no, dejaremos de salir”, precisó Domínguez.