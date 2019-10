El cantante Christian Domínguez está envuelto en la polémica luego de la difusión de imágenes donde, aparentemente, besa a Pamela Franco. Ahora, el músico respondió si considera que fue ‘sembrado’ por la modelo.

Domínguez apareció nuevamente en el programa “Mujeres al mando” y fue consultado por Aída Martínez, invitada del espacio matutino, si cree que su compañera de “Se pone bueno” le tendió una trampa.

“Yo considero que no. En estos momentos no podría decir algo así porque no tengo ninguna sospecha ni hubo un mal comportamiento ni maltrato con ella. Es imposible”, contó el cantante.

“Y si fui sembrado no fue por ella (Pamela Franco), fue por otras personas”, añadió.

Recordemos que hace dos noches, el programa “Magaly TV la firme” divulgó imágenes donde Christian Domínguez aparece junto a Pamela Franco. La promoción de este video se hizo luego que el músico dijera que su relación con Isabel Acevedo llegó a su fin.