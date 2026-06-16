Christian Domínguez decidió pronunciarse sobre una canción que el cantante de la Rio Band interpretó durante su boda con Karla Tarazona. El líder de la Gran Orquesta Internacional aclaró los rumores que surgieron luego de que se viralizara un video en el que se escuchaba el tema “La Incondicional” de Luis Miguel.

Durante una entrevista en el podcast “La manada galáctica”, la pareja contó detalles de su matrimonio y respondieron a las críticas que se dieron en torno a la celebración. Al ser consultado por la canción que se viralizó en redes, Domínguez explicó que nunca tuvo la intención de dedicar dicho tema a su esposa.

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El cantante resaltó que es admirador de Luis Miguel, por lo que invitó a Ricky Santos, imitador del ‘Sol de México’, a su boda. Dentro de la selección musical del artista se encontraba “La Incondicional”, motivo por el que la canción fue escuchada durante el evento.

Christian Domínguez respondió a los comentarios surgidos tras difundirse un video de su matrimonio y explicó cuál fue la verdadera canción especial de la celebración. (Foto: Captura de YouTube / SATÉLITE+)

“Llevo a Ricky Santos, el imitador de Luis Miguel, que para mí es el mejor imitador del mundo… Entonces, él va a cantarme un concierto en la boda, casi 50 minutos ahí. Una de las tantas clásicas (que cantó) es un popurrí que es muy conocido de Luis Miguel, donde están cuatro canciones y una de esas es ‘La incondicional’”, explicó el cantante.

“Ni por acá se me ocurrió, ni a ella ni nadie… Ricky Santos lo invita a cantar a Otoniel (cantante de Rio Band) todo el popurrí. Por ahí alguien grabó la canción, lo subió y dijo: ‘Ay cantó (La incondicional), no puede ser’”, agregó el artista Christian Domínguez.

Por su parte, Karla Tarazona aseguró que el video difundido fue compartido de manera tendenciosa, ya que mostraba únicamente un fragmento de la celebración sin el contexto completo. Según explicó, el tema principal de la celebración fue “Bailando bachata” de Chayanne.

Cantante de la Río Band explica porque cantó “La incondicional” en boda de Karla Tarazona. (Foto: Captura de video: "Magaly TV, la firme / @riobandorquesta)

“La canción principal que tocó Otoniel para bailar fue ‘Bailando Bachata’, de Chayanne. Esa fue la canción principal… La gente me corona a mí como ‘la incondicional’, pero yo no me siento así ni me siento aludida ni siquiera me molesta la canción”, precisó.

Por otro lado, Christian Domínguez contó que inicialmente Karla Tarazona no tenía planes de realizar una gran celebración después de contraer matrimonio. Sin embargo, familiares y amigos cercanos consideraron que la ocasión merecía un festejo especial, por lo que se animaron a tener una fiesta.