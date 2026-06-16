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Christian Domínguez respondió a los comentarios surgidos tras difundirse un video de su matrimonio y explicó cuál fue la verdadera canción especial de la celebración. (Foto: Captura de YouTube / SATÉLITE+)
Christian Domínguez respondió a los comentarios surgidos tras difundirse un video de su matrimonio y explicó cuál fue la verdadera canción especial de la celebración. (Foto: Captura de YouTube / SATÉLITE+)
Por Redacción EC

Christian Domínguez decidió pronunciarse sobre una canción que el cantante de la Rio Band interpretó durante su boda con Karla Tarazona. El líder de la Gran Orquesta Internacional aclaró los rumores que surgieron luego de que se viralizara un video en el que se escuchaba el tema “La Incondicional” de Luis Miguel.

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