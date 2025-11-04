Este martes, 'Magaly TV La Firme’ revelará que el cumbiambero Christian Domínguez ha interpuesto una demanda contra su expareja, Melanie Martínez, por presunta violencia psicológica hacia Camila, su hija de 16 años, fruto de su relación.

Un avance del programa mostró el documento fiscal, donde se acusa a la exmodelo de haber agredido a la menor, misma que protagonizó un enfrentamiento mediático hace algunas semanas con el cantante.

Al respecto, Melanie se pronunció diciendo: “Esto es un abuso. Qué manera tan baja de actuar contra la mamá de su hija”, para sentenciar luego que Domínguez es quien ejerce violencia contra Camila.

“El que ejerce violencia es él, ¿no? Con la ley del hielo que le ha impuesto a mi hija desde hace meses”, respondió. Por su parte, mediante un ‘live’ de TikTok, la joven reveló que no tiene contacto con su padre desde hace cuatro meses.

“Me dejó de hablar cuando tenía seis años. Por cuatro meses se desapareció y la que tuvo que cubrir eso fue mi mamá”, recordó, y concluyó: “La primera vez que se alejó de mí era Karla la pareja”.

El informe completo será emitido este martes a partir de las 9:45 p. m. en ‘Magaly TV, la Firme’, por ATV.