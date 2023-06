Christian Domínguez aprovechó un momento de “América Hoy” para responder a las preguntas de sus compañeros de programa en torno a un presunto embarazo de Pamela Franco. Al respecto, el también cantante explicó las recientes imágenes en las que aparece al lado de su pareja en una clínica local.

En la reciente edición del programa matutino de América Televisión, el invitado Austin Palao leyó una pregunta a Domínguez, donde señalaban que no planeaba casarse con Pamela Franco tras enterarse que iban a ser padres. El cantante no tuvo reparos en responder.

“Ayer salió la noticia, me han preguntado mucho al respecto y fue solo por una historia (en Instagram) que subimos hace dos días cuando fuimos al médico para hacer un chequeo general de salud. Como salió la storie de ‘chequeo’ pensaron en hijos y no, era un tema de salud con Pamela”, explicó.

“Todavía no, Dios todavía no. Ya lo he dicho, quizás más adelante podría ser lo que Dios quiera y como esté la situación también, eso es muy importante”, agregó Christian Domínguez, dejando abierta la posibilidad de ser nuevamente padre en el futuro.

Como se recuerda, Christian Domínguez y Pamela Franco mantienen una relación de más de tres años. Fruto de su amor nació su primera hija en común María Cataleya. Si bien se ha especulado sobre un posible matrimonio, los cantantes han preferido mantener en reserva sus decisiones.