A pesar de negarlo por varias ocasiones, el cantante y empresario Christian Domínguez admitió haber intercambiado hasta tres besos con Karla Tarazona, con quien asegura no tener una relación romántica.

Domínguez fue captado por las cámaras de “Magaly TV, la Firme”, donde besó a Tarazona mientras ella le cantaba “Feliz cumpleaños” portando un decorada torta, con el logo de Universitario de Deportes.

Posteriormente, al ser consultado por otros medios de prensa, el cantante brindó más detalles de su encuentro con Tarazona, aceptando que la besó hasta por tres ocasiones.

“Nosotros estamos tranquilos porque estamos solteros, no le hacemos daño a nadie”, empezó diciendo. Luego complementó: “Si creen que porque nos hemos dado un beso, que nos solo fue uno, ¿estamos oficializando?, no, no estamos oficializando porque no alcanza”.

En ese sentido, el cumbiambero dijo que no era la primera vez que besa a Tarazona. “Fueron 3 besos. Me pareció increíble lo que hizo. [Le dije] eres genial, gracias porque no me lo esperaba para nada”, dijo en “Amor y Fuego”.

“Fue un día especial”, dijo el cantante, justificando que su beso fue realizado por la emoción del momento. Sin embargo, precisó que “no quiere hacerle daño otra vez” a Karla Tarazona, por lo que negó una reconciliación.