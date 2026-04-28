Christian Domínguez se cansó de las declaraciones en su contra y le envió una carta notarial a Pamela Franco, dándole un plazo de 48 horas para que se rectifique luego de sus duras críticas hacia él. Según señaló en el documento, dichas afirmaciones son falsas.

El líder de La Gran Orquesta Internacional acusó a la madre de su última hija por difamación y calumnia, señalando que lo dicho por Pamela Franco en una entrevista con Andrea Llosa es falso, incluida la declaración de que está dañando a su hija mayor.

Además, el cantante Christian Domínguez descartó que Pamela Franco se haya hecho cargo de la economía total de su hogar mientras duró su relación. Como se recuerda, la actual pareja de Christian Cueva dijo que ambos vivían de su salario.

Christian Domínguez envió carta notarial a Pamela Franco, pero ella descarta rectificación. (Foto: Captura "Entrometidos" - Willax Televisión)

Ante esta situación, Christian Domínguez tomó acciones legales y envió una carta notarial a la madre de su última hija, exigiendo que deje de hablar de sus hijos y que se rectifique de sus declaraciones porque le han generado daño laboral y económico.

Pamela Franco responde

Por su parte, Pamela Franco respondió a la carta notarial de su expareja descartando alguna rectificación. En la reciente edición de “Entrometidos”, la cantante aseguró que todo lo que dijo de su expareja es verdad.

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“Mi abogado va a responder esta carta notarial; no pienso rectificarme de nada, porque todo lo que he dicho es verdad. Me ratifico”, aseguró la cantante de cumbia al programa de Willax Televisión.

“Cuando yo dije ese tema, fui clara; él lo quiere distorsionar. Cuando se terminó la relación, él entraba y salía como quería; ha habido oportunidades donde me he levantado y en el filo de la cama ha estado él. Yo le dije que no tenía por qué entrar. Se quedaba en la puerta de la sala. Él es una persona confianzuda”, agregó.