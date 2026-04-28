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Christian Domínguez envió carta notarial a Pamela Franco, pero ella descarta rectificación. (Foto: Captura - "América Hoy" / "Entrometidos" - Willax Televisión)
Christian Domínguez envió carta notarial a Pamela Franco, pero ella descarta rectificación. (Foto: Captura - "América Hoy" / "Entrometidos" - Willax Televisión)
Por Redacción EC

Christian Domínguez se cansó de las declaraciones en su contra y le envió una carta notarial a Pamela Franco, dándole un plazo de 48 horas para que se rectifique luego de sus duras críticas hacia él. Según señaló en el documento, dichas afirmaciones son falsas.

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