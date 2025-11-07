Tras el careo judicial entre Christian Domínguez y la madre de su hija mayor, Melany Martínez, el Programa Nacional Warmi Ñan presentó una demanda contra el cantante y sus padres por presunta violencia psicológica hacia la menor, ordenándoles una evaluación urgente.

El conflicto estalló cuando Camila, hija de Domínguez, reveló que no tenía contacto con su padre desde hacía cuatro meses, asegurando que su distanciamiento se debía a un supuesto abandono causado por la influencia de Karla Tarazona.

Christian Domínguez denunciado por presunta agresión contra su hija

Ante estas declaraciones, Christian denunció a Melany por agresión y manipulación psicológica. Sin embargo, la situación dio un giro cuando, según Martínez, su hija recibió una serie de mensajes “sarcásticos y amenazantes” de parte del cantante y sus padres, tras la difusión de sus ‘lives’ en TikTok.

“Personas agresoras: Domínguez Saldarriaga Óscar, Alvarado Rivera María, Domínguez Alvarado Christian. Denunciante: Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - Warmi Ñan. Se resuelve: aperturar proceso especial de tutela en agravio de la adolescente” , consta en el documento revelado en ‘Magaly TV’.

Así, Melany explicó que, tras buscar apoyo para su hija en el Centro de Emergencia Mujer (CEM) el 22 de octubre, la entidad decidió presentar la denuncia, con el fin de que Camila recibiera terapia psicológica. “Fui al CEM para que Camila recibiera ayuda, pero fue el CEM quien decidió interponer la denuncia”, relató entre lágrimas.

Melany Martínez

¿Cuáles fueron los presuntos mensajes violentos de Christian Domínguez contra su hija?

Según Melany, los mensajes que su hija recibió de Christian y sus abuelos motivaron la denuncia. Uno de los primeros textos enviados por el cantante incluía un pantallazo de una publicación web donde Camila señalaba con cuál de las exparejas de Domínguez se llevaba mejor.

Algunos mensajes de Christian Domínguez

“Espera que me desocupe. En responder unas preguntitas que me están haciendo por esto. Dame chance” , escribió. En otro, Domínguez envió un pantallazo de otro medio de comunicación donde la joven expresaba que no se llevaba bien con Pamela Franco. “No te preocupes. Ya no tenemos nada de qué hablar”, respondió.

Christian Domínguez

Abuelos de Camila Domínguez también le escribieron

Además, 'Magaly TV, la Firme’ mostró los mensajes enviados por los padres de Christian a la menor, incluyendo uno del abuelo, Óscar, que decía: “¿Quieres que me dé un infarto? [...] Me preocupa que tu padre lo perjudique en su trabajo, afectando tus estudios y manutención”.

Mensaje de los abuelos de Camila Domínguez

Por ello, Melany relató que su hija se sintió muy afectada, llegando a pensar que era culpable de la situación. “Mi hija me dijo, ‘Soy mala, yo soy mala mamá, ¿por qué me pasan tantas cosas malas?’... Me voy a poner a llorar", compartió, visiblemente conmovida.

MÁS INFORMACIÓN: Madre de la hija mayor de Christian Domínguez respalda sus acusaciones de abandono

Christian Domínguez pidió perdón a su hija entre lágrimas

En tanto, durante una entrevista con ‘Préndete’, Domínguez afirmó que no presentó la demanda contra Melany para obtener ganancias ni castigarla penalmente, sino que pretendía buscar ayuda para el bienestar de su hija, quien, según Melany, tiene un problema de apego emocional.

Por ello, con la voz entrecortada y al borde de las lágrimas, Domínguez le pidió perdón a Camila, asegurando: “Me he equivocado mucho y ha mermado en ella. Si tengo que pedirte disculpas por los errores de mi juventud, te lo voy a volver a repetir las veces necesarias. Yo quiero que estés bien, que seas fuerte, buena mujer, respetuosa… muchas cosas buenas para ti”.