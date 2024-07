Ante la polémica fiesta de cumpleaños que celebró Pamela Franco, donde tuvo la supuesta visita de Christian Cueva y sus invitados se enfrentaron a balazos, su expareja Christian Domínguez se refirió al tema.

De ese modo, en el programa de radio que conduce junto con Luigui Carbajal y Karla Tarazona, el cantante habló del nuevo escándalo de su expareja, marcando distancia de ella e indicando que no opinaría al respecto.

“No tengo por qué opinar porque cada uno tiene su vida”, dijo Christian en Radio Panamericana. “[...] Puede hacer con ella lo que mejor le parezca porque es su vida”, complementó después ante el cuestionamiento de sus compañeros.

En ese sentido, el líder de la Gran Orquesta Internacional pidió respeto para Pamela Franco, resaltando que es madre de su hija, por lo que se negó a opinar directamente.

“No tengo por qué opinar porque es la mamá de mi hija y eso merece un respeto también”, sentenció. Luego complementó: “Por respeto a la mamá de mi hija yo no opinaré absolutamente nada de este tema ni de los que vengan sobre ella”.

Tras ello, el cantante pidió no hablar sobre los escándalos de Pamela Franco a sus compañeros. “Y lo segundo es que, si me estiman un poquito, ya ese tema ni lo toquemos”, enfatizó.

Se pronuncia por supuesto acercamiento de Christian Cueva y Pamela Franco





En otro momento, al ser consultado por “Amor y Fuego” sobre el supuesto acercamiento de Pamela Franco y Christian Cueva, el artista también prefirió no declarar, pero aseguró no molestarle que su ex tenga una nueva relación.

“Que le vaya bien, porque el beneficio para ser para mi hija. Yo no opino nada, ni opinaría nada, nunca sobre lo que ella pueda hacer con su vida porque no me corresponde”, dijo. Luego añadió: “No tendría por qué molestarme, al final, cada uno es libre de hacer con su vida lo que mejor le parezca”.

Pamela Franco celebró su cumpleaños 36 con una lujosa fiesta, que lamentablemente acabó en balacera tras el enfrentamiento de sus invitados, entre ellos un reconocido promotor de espectáculos. También se advirtió la presencia del vehículo que maneja Christian Cueva, por lo que se especula habrían pasado la noche juntos.