El fin del romance entre Isabel Acevedo y Christian Domínguez sigue dando de qué hablar. Ahora, según una fuente del diario Trome, la bailarina le habría enviado una carta notarial al cantante de cumbia solicitándole que no se pronuncie sobre ella y que la indemnice por maltrato psicológico.

“A través de su representante legal le envió la carta. Los abogados de ambos ya se han reunido, ella está pidiendo que la indemnice por daño psicológico y él, que le transfiera los autos que puso a su nombre en un plazo de una semana”, dijo la fuente a dicho medio.

El último martes. en comunicación con el programa “Válgame”, Christian Domínguez fue consultado sobre la posible demanda que le habría interpuesto Isabel Acevedo; sin embargo, evito dar detalles.

“¿Es verdad que Isabel Acevedo te ha mandado una carta notarial y que quiere una indemnización por todo lo que ha pasado?”, preguntó Katty Sheen.

Ante la consulta, Domínguez respondió: “Vuelvo a repetir, yo no les voy a decir absolutamente nada sobre esos temas. Katy, con todo cariño, yo no hablo nada sobre esos temas, es mejor que no opine”.

¿Isabel Acevedo solicitará que la indemnice por maltrato psicológico?