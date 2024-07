Christian Domínguez volvió a dar una entrevista, esta vez al podcast de Giancarlo Granda, donde reflexionó de su vida privada y recordó episodios mediáticos de su vida. En su reciente conversación con el ‘Flaco’ Granda, el cantante recordó su relación con Vania Bludau y reveló que fue su romance el que le abrió las puertas a la modelo para ingresar a “Combate”.

Durante la charla, el periodista deportivo le preguntó al cantante si realmente los romances en el desaparecido reality eran armados, tal y como se decía. En esa línea, Domínguez reveló que “fue un gran error” ayudar a Vania a ingresar a “Combate”.

“Yo fui quien la metió en ‘Combate’. Fue un gran error que cometí, ya me lo habían advertido. Cuando aún no era oficial, me dijeron que no era aconsejable meter a tu pareja en el show, pero le pregunté y ella aceptó”, reveló el cantante.

“Todo el mundo me lo dijo: los participantes, amigos mayores, todos me advertían que no metiera a mi enamorada ahí. Creo que ya había precedentes, donde alguien conocido traía a su pareja... Pero ellos, muy astutos, la contactaron directamente y le presentaron la idea”, agregó.

Según contó el cantante, la decisión afectó su relación con Bludau y también su experiencia en “Combate”, ya que la presión mediática y las dinámicas llevaron su amor al límite.

Debido a esta experiencia, Christian Domínguez resaltó la importancia de mantener separadas la vida personal y la profesional, especialmente en el mundo del entretenimiento, donde las relaciones son más observadas de lo normal.

