Tras darse una nueva oportunidad en el amor, Karla Tarazona y Christian Domínguez ofrecieron una entrevista juntos al podcast de Kenji Fujimori, donde no solo hablaron de su relación, sino que protagonizaron un épico momento cuando el cantante le pidió matrimonio, nuevamente, a la madre de su hijo.

Durante la entrevista, ambos se sinceraron sobre el proceso que los llevó a darse una nueva oportunidad, esto pese a que su relación terminó en una gran polémica de infidelidad de parte del cantante cuando Tarazona estaba embarazada.

Luego, Kenji Fujimori le entregó un anillo a Christian Domínguez y le insinuó que debía pedirle la mano a Karla Tarazona, quien aceptó. Eso sí, reconoció que siempre se ha mostrado distante de la opción del matrimonio por los divorcios que ha enfrentado.

“No te voy a pedir lo que para mí sería un sueño: que te dé amnesia y que, de pronto, la historia cambie en tu cabeza; pero no se puede hacer eso. Me quito el sombrero por la persona que eres ahora. Han pasado más de 10 años, volver a conocerte fue una sorpresa muy grata porque había muchos pasajes que yo decía ‘ella no es’, no porque hayas sido mala, sino porque eran cosas que no conocía de ti, quizás por mi inmadurez o por las malas decisiones que tuve”, dijo el cantante.

Christian Domínguez le entrega anillo a Karla Tarazona en podcast. (Foto: Captura de video)

“Para mí, sería un honor volver a coger tu mano no solamente como pareja o compañero de vida, porque siempre estaré a tu lado aceptes o no aceptes lo que te voy a pedir. Si yo pudiera cambiar tu manera de pensar, si pudiera estar a tu lado como tu esposo, sería el más feliz. De esta manera, te estoy pidiendo que me des la oportunidad de nuevamente casarte conmigo”, agregó.

Pese a su conmovedor discurso, Domínguez respetó los sentimientos de Tarazona y le dijo que pensara en la propuesta para darle una respuesta en el futuro. Tarazona asintió y aseguró que “la respuesta no es negativa”. “Creo que todas las personas merecemos una segunda oportunidad”, reafirmó.

Cabe señalar que, en el año, esta es la tercera oportunidad en la que Christian Domínguez le propone matrimonio a Karla Tarazona. La primera vez fue en el programa “Préndete”, la segunda en un matrimonio masivo en el que fueron padrinos y la tercera en el podcast de Kenji Fujimori.

