Christian Domínguez y Karla Tarazona se dieron una nueva oportunidad en el amor, prueba de ello es que el cantante le pidió matrimonio durante un evento de matrimonio comunitario en Ventanilla, donde los famosos fueron padrinos.

En entrevista con el diario Trome, Karla Tarazona confesó que el cantante aprovechó la ocasión para ponerse de rodillas y prometer que aprovechará esta nueva oportunidad que le dio Dios y ella.

“Me dijo: ‘¿Te quieres casar conmigo?’. Pensé que era parte de una parodia, pero me dijo que era verdad. Me dijo: ‘Quiero envejecer contigo y al lado de mis hijos’”, contó Karla Tarazona sobre las declaraciones de Domínguez.

“No voy a desperdiciar la nueva oportunidad que me dio Dios y tú para ser feliz. Haré que jamás te arrepientas de la decisión de darme esta oportunidad, que pensé que jamás podrías darme’. Así me dijo y me quedé helada”, añadió.

Karla Tarazona y Christian Domínguez

¿Qué dijo Karla Tarazona ante la propuesta de matrimonio?

Según explicó la presentadora de televisión, se vio conmovida por el gesto de Domínguez, por lo que no pudo responder en ese momento y solo atinó a sonreír. Este hecho fue respaldado por el cantante, quien le dijo que su respuesta no debía ser inmediata.

“Estaba conmovida. No respondí nada y solo dejé que hable. Me dijo que no quería que responda nada aún y que solo quiere que sigan pasando cosas para cambiar mi decisión, pues antes le dije que no me volvería a casar”, aclaró.

