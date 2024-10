El cantante Christian Domínguez reapareció en las cámaras del programa “Magaly TV, la firme” para responder a las polémicas declaraciones de Vanessa Pumarica, amiga de Pamela Franco, quien lo calificó de “vividor” y “ratero”.

En declaraciones para el programa conducido por Magaly Medina, Domínguez fue enfático al asegurar que no le debe nada a nadie y que los calificativos que le puso no coinciden con lo que él demostró durante su relación con Pamela Franco.

“A mí me puedes decir lo que te dé la gana, pero vividor o manipulador o ratero o estafador, nadie lo puede decir”, mencionó el cantante con un notable gesto de indignación.

“Que salgan terceros a hablar... ella no es mi amiga y no tengo que guardarle ningún secreto, no es mi amiga, no tengo por qué guardar secretos”, añadió Domínguez.

Asimismo, Christian Domínguez advirtió que, si Vanessa Pumarica continúa hablando de él, tendrá que verse obligado a declarar y responder a las acusaciones en su contra.

“O se entiende que no se meta entre nosotros, en nuestras vidas, o si no voy a tener que responder directamente las cosas, que sea la última vez, si no se entiende, me pasas la voz. Nunca le he robado dinero a Pamela ni a nadie”, puntualizó.

Leslie Shaw responde a Rosángela y Handa