Christian Domínguez no se quedó callado luego que su expareja, desde Madrid, dijo que se habría desentendido de la salud de su menor hija. Al respecto, el cantante contó su versión de los hechos y reveló que fue él quien atendió a su menor en una reciente enfermedad que la llevó a ser internada.

En conversación con el diario Trome, Christian Domínguez contó cómo fue que su hija con Pamela Franco estuvo enferma y fue él quien envió una ambulancia a su casa para que la atiendan. Por si fuera poco, al notar que no mejoraba, la llevó a las dos de la mañana a la clínica.

“Mi hijita estuvo con vómitos el 24 (de julio), mandé una ambulancia para que la puedan ver, pero por la noche seguía igual, así que la llevé a emergencia a las dos de la mañana. Se quedó en observación, estuve con ella, pero luego me tuve que ir al aeropuerto a las 5 de la mañana (porque tenía presentación en provincia con la Gran Orquesta Internacional). Sin embargo, todo el día estuve llamando a la clínica y conversando con especialistas para que vean a mi hija, quien siempre estuvo estable”, contó.

Sobre las declaraciones de Pamela Franco. Domínguez prefirió marcar distancia y aseguró que nunca ha hecho distinciones con sus hijos, menos con su última hija Cataleya.

“Quiero pensar que fue por un tema de nerviosismo o de no saber cómo manejarlo (al hablar), porque todo el Perú sabe que mato y trabajo por mis hijos. Nunca he hecho distinción con mis hijos, menos con Cataleya porque es la menor. Me he podido equivocar muchísimo en mi vida personal, pero como padre no”, precisó.

