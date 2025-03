Christian Domínguez fue otro de los involucrados en el escándalo mediático que se produjo luego que Pamela López contara detalles de su vida con Christian Cueva en “El valor de la verdad”. Y es que, tras las declaraciones de López, Pamela Franco apareció en el podcast “Doble sentido”, donde le exigió al padre de su hija que aclare cómo fue su relación tras su infidelidad.

Al respecto, el cantante de cumbia y también presentador de televisión decidió responder de forma contundente, manifestando su malestar. En conversación con “Magaly TV, la firme”, pidió que no lo involucren más con la madre de su última hija.

“Ya que me dejen de jo…”, inició diciendo Domínguez, notablemente incómodo por las declaraciones de su expareja, quien aseguró que el cantante debía “tener los hue… bien puestos” para aclarar cómo fue su relación tras su infidelidad.

Según explicó el cantante, él y Pamela Franco habían llegado a un acuerdo previo para no hablar de temas personales en los medios de comunicación, y consideraba injusto que ahora se le presionara para hablar públicamente de un tema privado.

“Ya que me dejen de jo... No soy tonto útil de nadie. No teníamos que hablar a la prensa de nosotros, es un acuerdo que tenemos”, precisó Domínguez.

“Ahora dicen que tenga los… para yo salir a aclarar. Yo ya los tuve, yo los tengo y ella lo sabe. Yo salí y puse el pecho, yo afronté todos mis errores”, añadió.

Christian Domínguez le responde a Pamela Franco tras mencionarlo en podcast. (Foto: Captura de video)

¿Qué dijo Pamela Franco que molestó a Christian Domínguez?

En una reciente conversación en el podcast “Doble sentido”, Pamela Franco dejo en claro que, aunque Christian Cueva asuma su responsabilidad, ella también espera la misma de parte de Christian Domínguez en su rol como padre.

“El papá de mi hija también debería salir y tenerlos bien puestos porque yo no soy una enamorada más en su vida. Él sabe lo que hemos vivido durante la relación y cómo me he portado yo con él, cómo he sido como madre, como mujer en mi casa, con él”, aseguró Franco.

En su intervención, Franco dijo sentirse indignada por cómo se había comportado el cantante de cumbia durante su relación y cómo falló pese a que ella se portó bien como madre y pareja.