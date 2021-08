Los cantantes Christian Domínguez y Pamela Franco recibieron en marzo pasado a su primera hija, María Cataleya. Ahora, el exintegrante de La Joven Sensación manifestó su deseo de volver a convertirse en padre al lado de su pareja.

En una reciente entrevista con América Espectáculos, el cantante de cumbia sorprendió a todos al señalar que sí está en sus planes volver a ser padre; sin embargo, esto sería un plan a futuro, ya que, por ahora, solo quiere trabajar para darle lo mejor a su familia.

“A mi hija yo la beso, tres mil besos le puedo dar y ella cierra sus ojos como si estuviéramos enamorándonos. Un día, (Pamela) me grabó y dijo: ‘necesitamos un varoncito’. Claro que sí, le dije, pero obviamente eso es como lo hemos planificado siempre y cuando esto cambie”, dijo Domínguez.

“En unos cuatro o cinco años a lo mucho podríamos pensar en eso (tener otro hijo), antes no porque tenemos que trabajar bastante para que María Cataleya tenga todo y mis hijos también”, añadió el cantante de cumbia.

Por otro lado, Christian Domínguez también habló de la posibilidad de contraer matrimonio con Pamela Franco. Según explicó, le gustaría que su boda “se pueda hacer bonito”.

“Cuando pase esto, cuando podamos estar todos, estar tranquilos, así seamos 10. Que se pueda hacer bonito... Estoy en una etapa hermosa, no sé si por la edad, pero en esta época me tocó gozar a mi hija, aparte Pamela es increíble, me quiero sentir así para siempre”, explicó.

