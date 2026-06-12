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Christian Domínguez y Karla Tarazona contraen matrimonio civil tras polémica reconciliación. (Foto: Instagram/ Karla Tarazona)
Christian Domínguez y Karla Tarazona contraen matrimonio civil tras polémica reconciliación. (Foto: Instagram/ Karla Tarazona)
Por Redacción EC

Christian Domínguez atraviesa un momento de felicidad en su vida gracias a su reciente matrimonio con Karla Tarazona. Tras sellar su unión, el cantante ha decidido hacer caso omiso a las críticas en su contra, incluso ha evitado responder a las críticas de sus exparejas Melanie Martínez y Pamela Franco.

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