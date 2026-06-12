Christian Domínguez atraviesa un momento de felicidad en su vida gracias a su reciente matrimonio con Karla Tarazona. Tras sellar su unión, el cantante ha decidido hacer caso omiso a las críticas en su contra, incluso ha evitado responder a las críticas de sus exparejas Melanie Martínez y Pamela Franco.

En declaraciones a la prensa, el cantante de cumbia agradeció “la buena onda” de la gente y celebró que tuvo un “lindo viaje” con su esposa, con quien recientemente viajó a Estados Unidos para cumplir con algunos compromisos laborales y disfrutar de unas cortas vacaciones.

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“Todo está bien, gracias a Dios, agradezco a la gente por la buena onda y estoy muy contento porque tuvimos un lindo viaje. Aprovechamos también para trabajar. Ha sido un cambio de aire muy importante, en familia porque tenemos familiares allá (en Estados Unidos)”, explicó Domínguez.

El edicto matrimonial fue publicado el 15 de mayo en un diario local | Foto: Archivo GEC

En otro momento de la conversación, Christian Domínguez aclaró que la recepción de su boda fue un obsequio de sus amigos. “Nosotros queríamos hacer algo muy pequeño; es más, habíamos pensado solo en ir a firmar, pero nuestros amigos nos dieron diversas cosas para poder juntarnos y salió espectacular. Estamos contentos por eso, fueron solo 80 personas, algo muy privado”, aseguró el cantante.

Ante las críticas que han surgido por la forma en cómo celebró su matrimonio con Karla Tarazona, Domínguez fue claro al resaltar que hace caso omiso a los malos comentarios y espera disfrutar su matrimonio con su esposa.

“El día que mi nombre o el de mi esposa se rija por lo que dice el resto, pues me voy a sentir un fracasado, una persona inútil. Nosotros hacemos lo que mejor nos parece, lo que sentimos y queremos. Los pormenores son un tema de los dos”, precisó.

Christian Domínguez y Karla Tarazona se fueron a Huaral a celebrar su boda. ( Redes sociales / Magaly Tv)

De esta manera, Christian Domínguez evitó responder de forma directa a las críticas en contra de su matrimonio. Como se recuerda, Melanie Martínez no tuvo reparos en cuestionar su boda y Pamela Franco se unió a Leonard León para lanzar el tema “Sin comentarios”.