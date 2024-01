Mary Moncada, la mujer que protagonizó el ampay con Christian Domínguez, usó sus redes sociales para defenderse tras ser cuestionada por reírse durante una entrevista con el programa ‘Magaly Tv: La Firme’.

“Me gustaría aclarar algo, mi risa en la entrevista con Magaly TV no es de burla, mi risa es de nervios, ya que no estoy acostumbrada a esto. No crean que yo estoy aquí riéndome de la situación, pero claro que tengo una vida, un trabajo y tengo que seguir. Gracias”, escribió Moncada en una historia de su Instagram.

Como se recuerda, el cumbiambero fue captado por el programa de Magaly Medina en su camioneta con Mary Moncada, quien confirmó la infidelidad. “Bueno sí ¿no?, pasó pues lo que tuvo que pasar”, dijo.

“Soy una persona adulta, asumo lo que hago, estoy soltera, no le estoy haciendo daño a nadie. De su vida privada no sé nada, nunca he preguntado, ni investigado ni me ha interesado”, reveló al mencionado medio.

¿Quién es Mary Moncada?

De acuerdo al programa de espectáculos de ATV, Mary Moncada (35) es una modelo peruana que desde los 19 años radica en Estados Unidos, donde se ha desempeñado como gerente de un banco en Florida.