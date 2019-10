Tras la difusión del ampay en el que aparece con Pamela Franco, Christian Domínguez fue interceptado por un reportero del programa de Magaly Medina.

Al ser consultado por las imágenes en las que parece besar a la integrante de Alma Bella, Domínguez negó todo y dijo que le incomodaba que especulen sobre un beso que nunca se dio. ¿Su explicación? Todo se trata de un juego de cámaras.

“Eso es lo más triste, eso es lo que me molesta, que no son cosas evidentes. Si fueran cosas evidentes, no me incomodaría tanto. Me fastidia que se juegue con esas cosas, con el juego de cámaras, una frase, esas cosas molestan”, dijo el cantante.

En otro momento, Christian Domínguez dijo que si bien se encuentra sin pareja, no tiene intenciones de tener pareja.

“Soy soltero, pero no estoy en busca de una relación ni nada por el estilo. Dejen de especular, por favor, es horrible que estén especulando, eso no está bien”, comentó el cantante a bordo de su camioneta.

Sobre las publicaciones de Isabel Acevedo, quien dijo en sus redes que se “liberó”, en alusión al fin de su relación, Christian Domínguez se mostró tranquilo y dijo que cada quien podía publicar lo que quisiera.

“Ya hemos hablado, está todo claro y ya está, todo tranquilo. Cada uno es libre de poner lo que quiere. Es que no puede ser solo por mí, todo está bien. Es difícil, pero sí se puede salir bien”, precisó el cantante.

Finalmente, Domínguez negó que vaya a anunciar un nuevo romance con Pamela Franco y pidió que dejen de especular sobre supuestas relaciones.

“Dejen de hablar tonterías, por eso es que si salgo con una persona o si me ven con alguien, empiezan a salir estas cosas”, sentenció el cantante.