El cantante Christian Domínguez sigue en el ojo mediático tras su matrimonio con Karla Tarazona. Ahora, la pareja no ha tenido reparos en presentarse en diversos programas y ofrecer varias entrevistas, en las que hablan detalles de su boda y responden preguntas polémicas como, por ejemplo, si el cantante sería capaz de perdonar una infidelidad.

En una reciente entrevista con el podcast “La manada”, el líder de la Gran Orquesta Internacional y su esposa respondieron diversas preguntas vinculadas a su relación; sin embargo, el tono de la entrevista cambió cuando se planeó un hipotético caso de infidelidad de parte de Tarazona.

El hecho ocurrió cuando los conductores Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe leyeron preguntas enviadas por los seguidores de su programa en YouTube. Una de las interrogantes hablaba de la posibilidad de que Karla Tarazona tuviera “un desliz” durante su matrimonio.

Christian Domínguez respondió a los comentarios surgidos tras difundirse un video de su matrimonio y explicó cuál fue la verdadera canción especial de la celebración. (Foto: Captura de YouTube / SATÉLITE+)

“¿Qué pasaría si esta vez Karla Tarazona comete un error, un desliz?”, fue la pregunta planteada por el público durante la transmisión del citado podcast. Este cuestionamiento no cayó de la mejor forma para el cantante.

Ante esta interrogante, Christian Domínguez puso un rostro más serio y dijo: “No voy a responder porque quiero evitar todo ese tipo de comentarios. No tengo por qué responder”. Acto seguido, cruzó miradas con Karla Tarazona, quien también optó por el silencio.

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Para calmar la situación, el conductor Mario Irivarren bromeó con la situación y, en tono irónico, respondió: “No, escúchame, si Karla comete un desliz, ¡uy!, le quedan tres vidas, tiene más oportunidades más”. Este comentario desató la risa de todos en el estudio.

Karla Tarazona responde a la ‘maldición de los tres años’ y reafirma su compromiso con Christian Domínguez. (Foto: Instagram/@chrisdominguezof)

Como se recuerda, Karla Tarazona y Christian Domínguez celebraron su matrimonio civil el pasado 2 de junio de 2026. La ceremonia legal se llevó a cabo en una notaría ubicada en el distrito de San Borja, mientras que la recepción y fiesta posterior se realizaron en la ciudad de Huaral.