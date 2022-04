Christian Domínguez volvió a referirse a la fidelidad en la reciente edición de “América Hoy”, luego del ‘ampay’ de Aldo Miyashiro y la reportera Fiorella Retiz.

Como parte de este tema central, todos los conductores del espacio de entretenimiento hablaron sobre “darle like” a las fotografías de otras personas que no son sus parejas sentimentales.

Ante esta interrogante, el cantante Christian Domínguez señaló que él no le da “like” a las fotos de otras mujeres en redes sociales por respeto a Pamela Franco, su actual pareja sentimental.

“Yo no estoy de acuerdo, así diga la misma mujer que lo permitiría, no estoy de acuerdo con dar un ‘like’ a alguien en su foto. No lo hago y no me parece”, comentó el cumbiambero.

“Si estoy equivocado o no, no me importa... así la doctora (la especialista de ‘América Hoy’) me diga que no está bien, yo no hago lo que no quiero que me hagan”, añadió.

‘Ampay’ de Aldo Miyashiro

El programa “Magaly TV: La Firme” difundió un ‘ampay’ del conductor Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz, exreportera de “Once Machos FC”, secuencia del programa “La banda del Chino”.

Las imágenes fueron registradas por el espacio de Magaly Medina y se puede apreciar que el presentador tiene una actitud cariñosa con la periodista deportiva.

Los apasionados besos entre Miyashiro y Retiz fueron en el departamento del periodista Óscar del Portal en el distrito de San Isidro, donde también asistió la productora Fiorella Méndez.

El ‘ampay’ de Aldo Miyashiro se dio luego que él y su esposa Érika Villalobos realizaron un viaje al extranjero junto a sus hijos.

