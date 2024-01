Christian Domínguez fue el protagonista del polémico ampay que marcó el regreso de “Magaly TV, la firme” a la televisión peruana este 2024. El espacio conducido por Magaly Medina presentó imágenes del cumbiambero en una comprometedora situación con otra mujer en su camioneta.

Si las imágenes no fueron suficiente, la mujer que protagonizó el hecho junto a Christian Domínguez declaró para le programa de Magaly Medina y confirmó la infidelidad. “Bueno sí ¿no?, pasó lo que tuvo que pasar”, dijo Mary Moncada.

¿Quién es Mary Moncada?

Moncada es una modelo peruana de 35 años que radica en Estados Unidos desde los 19. Se desempeña como Branch manager de un banco en Florida y maneja un Porsche, según reveló el programa “Magaly TV, la firme”.

“Soy una persona adulta, asumo lo que hago, estoy soltera, no le estoy haciendo daño a nadie. De su vida privada no sé nada, nunca he preguntado, ni investigado ni me ha interesado”, acotó la mujer tras ser cuestionada por el acto de infidelidad de Domínguez.

Como se recuerda, la infidelidad no ha sido ajena a la vida de Christian Domínguez, ya que sus anteriores relaciones terminaron en medio de polémicas similares a la actual. Tal es el caso del fin de su relación con Karla Tarazona e Isabel Acevedo.

Sobre las imágenes

El cantante Christian Domínguez fue captado por las cámaras del programa “Magaly TV, la firme” en su camioneta con Mary Moncada, mujer que reconoció haber tenido intimidad con el también presentador de televisión.

Las imágenes empiezan a las 6 p.m., cuando el cantante recoge a Moncada en Surco, quien sube a la parte posterior del vehículo. Tras llegar a una zona residencial de La Molina, se estacionan en una esquina, donde habrían tenido un encuentro íntimo a bordo de la camioneta, según reveló la mujer.

