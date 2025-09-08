Christian Domínguez sorprendió a sus seguidores al revelar que ya ha conversado con Karla Tarazona la posibilidad de tener una hija juntos. Según dijo, ambos están de acuerdo y pronto podrían tener noticias sobre el futuro de su familia.

En declaraciones para el programa “Ponte en la cola”, el artista no solo confesó que desea tener una hija con Karla Tarazona, sino también reveló algunos nombres que ya ha pensado para su bebé.

“Lo estamos pensando. Por lo menos ya nos concientizamos que la vamos a criar hasta los 65 años. No puede demorar mucho, tiene que ser este año o, máximo, el próximo año. Tiene que ser mujer, sí o sí”, dijo Domínguez con una sonrisa de emoción.

“No se va a llamar Karla, ni Cristina, ni María. Creo que uno de los nombres va a ser Katherine”, agregó el cantante de cumbia.

Cabe resaltar que Christian Domínguez y Karla Tarazona ya son padres y tienen un hijo en común. Ahora, quieren ampliar la familia y aspiran tener una niña en su hogar.

Por otro lado, Christian Domínguez también ha sido destacado por los hijos de Karla Tarazona como un padre ejemplar. Los hijos de la conductora de televisión y Leonard León no han dudado en calificar como “un padre de verdad” a Domínguez, ya que ha sido su figura paterna desde pequeños.