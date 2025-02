El cumbiambero peruano Christian Domínguez ha rechazado someterse a una prueba de polígrafo, alegando que no desea exponer su vida personal en televisión.

Ante las especulaciones sobre el regreso de ‘El valor de la verdad’ en Panamericana TV, Domínguez fue consultado por Karla Tarazona durante una emisión de ‘Préndete’, quien le preguntó si aceptaría enfrentar la polémica prueba.

La pregunta surgió tras las declaraciones públicas de Domínguez sobre estar en un proceso de cambio, momento en el que Tarazona le cuestionó directamente: “¿Te sentarías en el polígrafo para ver si es verdad lo que dices?”.

Sin dudar, Domínguez respondió: “¿Para qué?”, y añadió una advertencia a su expareja: “Si tú me quieres creer, bien; y si no, también. O sea, ¿me tengo que sentar en un polígrafo para que me creas? ¡Por favor!”.

Tarazona, por su parte, expresó que necesitaría una prueba de polígrafo para confiar, referenciando su extenso historial de infidelidades. Además, la exmodelo aseguró no tener ningún inconvenientes en someterse al polígrafo, ya que, según ella, “no tiene nada que ocultar”.

Finalmente, Domínguez dejó en claro su postura respecto al asunto: “Me importa tres tubérculos lo que la gente opine, solamente me importan las personas que yo quiero. De ahí, los demás me importan tres pepinos”, afirmó sin rodeos.