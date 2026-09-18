Christian Domínguez y Rebeca Escribens protagonizaron un inesperado momento durante el programa “América Hoy”. El cantante llegó al set junto con su orquesta para participar en un segmento musical; sin embargo, su presencia generó una reacción inmediata de la conductora, quien no ocultó su incomodidad al verlo.

Todo comenzó cuando Janet Barboza presentó al intérprete y bromeó con la posibilidad de que regresara a la conducción del programa. “Todos vuelven, parece que regresa a ‘América Hoy’”, comentó la popular ‘Rulitos’. Ante ello, Escribens respondió de manera tajante: “Entonces me tengo que despedir de ti, mil disculpas”, dejando en claro, en tono de broma, que no estaría dispuesta a compartir nuevamente el espacio con Domínguez.

El intercambio continuó frente a las cámaras. Luego de saludarse, Escribens recordó una conocida frase familiar. “Bueno, mis papás siempre me dijeron que lo cortés no quita lo valiente”, manifestó la conductora antes de referirse al cantante.

“El señor Christian Domínguez, si bien no me cae, conozco a sus padres, he trabajado con su sobrina, es mejor persona que tú, conociendo a la familia de Christian Domínguez, a su padre, a su madre, yo no sé por qué eres el adefesio que eres, yo no sé, qué pasó contigo, eres el menor, ¿no? Te caíste de la cuna... tu mamá babea por ti, tu padre me hizo recordar al mío”, señaló Rebeca.

Lejos de entrar en una confrontación abierta, Christian Domínguez respondió hablando de su papel dentro de su familia. “Yo soy el menor, trato de ser el mejor hijo del mundo... me entrego por completo a mi familia”, señaló el cantante. La respuesta provocó que Escribens reaccionara con un “sí a todo”.

Cabe mencionar, que no es la primera vez que ambos protagonizan un intercambio televisivo de este tipo. En marzo de 2026, durante otra participación de Domínguez en “América Hoy”, Escribens cuestionó al cantante mientras comentaban casos de infidelidad y le dijo: “A mí me cuesta estar ahorita aquí parada al lado del Christian Domínguez, eres un cara dura”.

La actriz opinó sobre el cantante luego de presentar un informe donde Domínguez se refería a la relación con sus exparejas, Melanie Martínez y Pamela Franco | Foto: América TV (Captura) / Composición EC

Pese al tenso recibimiento, la presencia de Christian Domínguez en esta edición de “América Hoy” tuvo como objetivo su participación musical junto con su orquesta. El supuesto retorno a la conducción mencionado por Janet Barboza surgió como una broma durante la presentación y no como un anuncio de reincorporación al programa.