Christian Domínguez y Rebeca Escribens protagonizaron un inesperado momento durante el programa de “América Hoy”. (Foto: Instagram / @chrisdominguezof - @dona_rebe)
Christian Domínguez y Rebeca Escribens protagonizaron un inesperado momento durante el programa de “América Hoy”. (Foto: Instagram / @chrisdominguezof - @dona_rebe)
Por Redacción EC

Christian Domínguez y Rebeca Escribens protagonizaron un inesperado momento durante el programa “América Hoy”. El cantante llegó al set junto con su orquesta para participar en un segmento musical; sin embargo, su presencia generó una reacción inmediata de la conductora, quien no ocultó su incomodidad al verlo.

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