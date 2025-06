Christian Domínguez no tuvo reparos en responder a las recientes declaraciones de Pamela Franco, quien aseguró que el cantante es responsable con su pensión económica; sin embargo, insinuó que no comparte emocionalmente con su mejor hija.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Christian Domínguez respondió a las declaraciones de su expareja y aseguró que él está “feliz, tranquilo y en paz”. Sobre las declaraciones de Pamela Franco, dijo que aplaude su labor como padre.

“Si se refiere a la parte emocional… más aún me aplaudo y si dice que también se aplaude a un buen padre, pues me recontra aplaudo. Yo jamás respondería o diría cosas para que la cuestionen como mamá. Esa es la gran diferencia y es penoso (que Pamela sí lo haga)”, dijo.

Christian Domínguez le responde a Pamela Franco tras mencionarlo en podcast. (Foto: Instagram)

Asimismo, Domínguez restó importancia a las insinuaciones de Pamela Franco, pero resaltó que está de acuerdo con exponer y hacer “pasar vergüenza a los padres que no cumplen con sus hijos”.

“Lo que quiera dar a entender no me interesa, pero me da muchísimo gusto lo que dice porque estoy totalmente de acuerdo con que se grite públicamente la verdad y se haga pasar vergüenza a los padres que no cumplen con sus hijos, pero no solo de manera pública, sino judicialmente”, agregó.

Esta cita podría entenderse como una referencia al controversial caso de Christian Cueva, actual pareja de Pamela Franco, quien también ha sido calificado como un padre ausente por Pamela López. Al respecto, Domínguez aclaró que no habla de terceros.

“Ese tema no me incumbe, jamás opino de eso por respeto”, precisó el cantante de cumbia, quien actualmente en una nueva etapa de su vida al lado de Karla Tarazona.