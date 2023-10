La cantante Pamela Franco generó preocupación entre sus seguidores tras eliminar sus publicaciones de Instagram, incluidas las fotos que tenía con su pareja, el músico Christian Domínguez.

Al respecto, Domínguez se pronunció este jueves en el programa América hoy y descartó que la pareja esté atravesando una crisis o ruptura.

“Primero me gustó porque todos se preocuparon. Me encantó leer que hay un cariño. Yo lo comenté días anteriores en una oportunidad que yo no voy a manejar la carrera de Pamela, un año fui su mánager”, dijo.

¿Por qué Pamela Franco archivó las fotos de su cuenta de Instagram?

Según explicó Domínguez, la decisión de Franco de archivar sus publicaciones fue tomada por sugerencia de una agencia que se está encargando de su carrera.

“Ahora gracias a Dios tengo una productora carísima, que se está haciendo cargo de todo, hasta de redes sociales. Una de las cosas que me dijeron, paleta de colores y eso, todo eso lo archivamos, no se va a borrar. Vamos a manejar las cosas diferente. Ahora está haciendo su videoclip. No se ha borrado, se ha archivado”, acotó.

