Christian Domínguez volvió a referirse a uno de los temas más polémicos de su vida: la infidelidad. En una reciente entrevista con el podcast “Sin más que decir”, el cantante reveló que continúa asistiendo a terapia psicológica para entender y controlar los impulsos que lo llevaron a defraudar a sus exparejas.

La conversación surgió luego que Mario Hart bromeara con la posibilidad de realizar una despedida de soltero, al estilo de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina. Ante esto, el cantante solo sonrió con ironía y lanzó un contundente “no”.

En su declaración, el líder de la Gran Orquesta Internacional reconoció que atraviesa un proceso personal desde el escándalo que protagonizó en 2024. Según dijo, la ayuda profesional se ha convertido en parte fundamental de su rutina.

Christian Domínguez revela que sigue terapia para controlar sus impulsos. (Foto: Captura de YouTube / +QTV Network)

“La infidelidad es una decisión. Tú sabes perfectamente qué es lo que haces y qué no, tú lo decides, es así”, reconoció el cantante de cumbia en su primera intervención en el popular podcast.

“Vivo en el psicólogo. ¿Te imaginas si hubiera tenido psicólogo cuando empecé a cantar a los 15 años? Me hubiese equivocado en menos de la mitad de mis decisiones. El psicólogo está para orientarte. No está mal ir desde el colegio”, añadió.

CONOCE MÁS: Hija mayor de Christian Domínguez lo sorprende con emotivo mensaje por el Día del Padre

No es la primera vez que Domínguez habla sobre este tema. Tras el ampay que provocó el fin de su relación con Pamela Franco, ya había revelado que buscó ayuda psicológica para identificar las causas de sus reiteradas infidelidades. En aquel momento reconoció que tenía un problema que necesitaba atender profesionalmente.

Christian Domínguez en Sin más que decir. (Foto: Captura de YouTube / +QTV Network) / KELVIN GARCIA

Por otro lado, Christian Domínguez también se pronunció sobre la entrevista que ofreció Ethel Pozo al programa “Magaly TV, la firme”. Según explicó, para él es un error que la hija de Gisela Valcárcel haya conversado con Magaly Medina. “Para mí es una pésima decisión”, dijo.