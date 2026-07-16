Christian Domínguez revela que sigue terapia para controlar sus impulsos. (Foto: Captura de YouTube / +QTV Network)
Christian Domínguez revela que sigue terapia para controlar sus impulsos. (Foto: Captura de YouTube / +QTV Network)
Por Redacción EC

Christian Domínguez volvió a referirse a uno de los temas más polémicos de su vida: la infidelidad. En una reciente entrevista con el podcast “Sin más que decir”, el cantante reveló que continúa asistiendo a terapia psicológica para entender y controlar los impulsos que lo llevaron a defraudar a sus exparejas.

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