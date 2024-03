En una reciente entrevista con radio Megamix, Christian Domínguez reapareció y habló sobre las declaraciones de Pamela López, quien dijo que el cantante fue quien le contó de la relación de su esposo Christian Cueva con Pamela Franco. Al respecto, el expresentador de “América Hoy” tuvo una peculiar respuesta.

Y es que, el líder de La Gran Orquesta Internacional fue señalado por la aún esposa de Christian Cueva como el informante del amorío entre el futbolista y Pamela Franco. Sin embargo, Domínguez no había aclarado el tema hasta el momento.

Lejos de abordar directamente la pregunta sobre si era el informante de Pamela López, Domínguez simplemente señaló que Pamela Franco le pidió no responder a la esposa de Christian Cueva sobre los escándalos de infidelidad.

“Hay muchísimas cosas que estuve a punto de decir en su momento, me pidieron que no lo hiciera y yo respeté esa decisión, no solo la mamá de mi hija fue quien me lo pidió, sino otras de mi entorno”, dijo Domínguez al programa radial.

Por si fuera poco, Christian Domínguez también aclaró que las declaraciones que dio en el pasado fueron direccionadas por Pamela Franco, madre de su última hija María Cataleya.

“No solamente ella (Pamela Franco). Las respuestas que he dado en alguna oportunidad también ha sido respuestas que me ha dado ella que yo diga. A mí me hubiera gustado hablar muchas cosas de las que salieron y decir cosas con base, pero entendí la situación y no hace bien a nadie”, precisó Domínguez.

Pamela Franco y Christian Domínguez