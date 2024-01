Rodrigo González arremetió contra Pamela Franco, quien anunció el fin de su relación con Christian Domínguez. El conductor de ‘Amor y Fuego’ aprovechó en recordarle a la cantante cómo inició su romance con el cumbiambero.

“Ya sabías a que ibas. No te has metido con Messi que tiene fama de ser un hombre familiar, leal, que no hace ese tipo de cosas, te has metido con uno que se le conoce por eso”, dijo el compañero de Gigi Mitre.

“¿Qué puedes decir tú? Si contigo se la hizo a la Chabelita. Lo conociste siéndole infiel a su pareja. ¿Por qué creíste que contigo sería diferente? Nos apenas, pero no nos sorprende”, agregó.

Pamela Franco anunció el fin de su relación con Christian Domínguez

Mediante un comunicado, Pamela dio a conocer el fin de su relación con el padre de su hija, Christian Domínguez. Su decisión se da luego que el cumbiambero fuera captado por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ junto a Mary Moncada.

“Ante los recientes acontecimientos suscitados que involucran mi vida familiar, quiero informar a la opinión pública mi separación definitiva con el señor Christian Domínguez”, se lee en el comunicado difundido por Franco.

Cabe mencionar que, hasta el momento, el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ no se ha pronunciado al respecto. Por lo que se espera que brinde su descargo en ‘América Hoy’, programa en el que, al parecer, trabajará desde el próximo 05 de enero junto a Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila.