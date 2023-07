Christian Domínguez rompió su silencio frente a los rumores que señalan que le fue infiel a su actual pareja Pamela Franco. Durante la emisión del programa “América Hoy”, el cantante desmintió este hecho y aseguró que tomará “cartas en el asunto” contra la persona que empezó los rumores.

Como se recuerda, hace algunos días el presentador Kurt Villavicencio habló en el programa “Préndete” e hizo referencia al cantante de cumbia y señaló que este habría sido infiel y estaría cansado de su pareja. Ante esto, Domínguez fue claro al señalar que tomará las medidas necesarias pese a que un día después de sus declaraciones, ‘Metiche’ se rectificó.

“Siempre van a hablar, yo me río y trato de vacilarme y no tomar en cuenta muchas cosas, pero que me revienta me recontra revienta. Igual voy a tomar cartas en el asunto por más que se haya rectificado, porque eso fue una noticia de un martes y el miércoles ya estaba rectificado todo. No es así, me decían ahora que alguien hable lo que le de la gana y al día siguiente rectifica y se acabó el asunto”, aclaró.

“Hace menos de un año pasó algo muy similar a esto, pero como fue algo que se pasó por agua tibia porque había otros problemas más fuertes en el espectáculo lo dejé pasar, pero si es cierto que hay que poner un pare. Hay una cosa clara, por más que sea conductor soy humano, voy a reaccionar y no quiero reaccionar mal. Prefiero hacerlo de la forma más altruista posible”, agregó Domínguez.

Christian Domínguez niega rumores de separación

Por su parte, Pamela Franco también expresó su incomodidad ante esta situación y dijo estar cansada de que siempre especulen que el cantante le será infiel.

“Definitivamente, todos los programas de espectáculo están esperando que Christian me engañe, es la verdad porque les da contenido. A nadie le va a importar lo que yo sienta. Siento molestia, estoy entre lo que quiero y debo decir porque si dijera lo que quiero, ahí sería mala. Ya me llega, mientras estoy en mi día a día, déjenme tranquila, la gente habla porque tiene boca y es bien ligera”, precisó la cantante.

Pamela Franco se disgusta al escuchar rumores de infidelidad de Domínguez.