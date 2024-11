El cantante Christian Domínguez se robó la atención de todos con sus recientes declaraciones en torno al tatuaje con el rostro de Pamela Franco que tiene en el brazo. Según dijo, no ha pensado en borrarlo e incluso aclaró que, debido al parecido que tiene con su hija, lo mantendrá en su piel.

En entrevista con el programa “Todo se filtra”, Domínguez aseguró que no ha pasado por su cabeza la posibilidad de borrar el tatuaje de su brazo, ya que su hija es igual a Pamela, por lo que, a lo mucho, solo le haría algunos cambios.

“La verdad que no me he puesto a pensar en eso, si lo borro o no es un tema para mí… Depende de cómo lo veas, para mí es mi hija que es igualita a su mamá, vamos a imaginar que mi hija sigue creciente tal vez le hago algunos cambios porque Cata es igualita a su mamá”, expresó.

Por su parte, Pamela Franco también habló sobre la “C” que se tatuó cuando mantenía una relación con Christian Domínguez. Según dijo, no se lo borrará ya que la letra también es la inicial de su hija Cataleya.

“La gente dice que me lo borre, pero no lo voy a hacer. Mi hija se llama Cata, yo no vivo de esas cosas, soy más ‘fresh’. Los que se han puesto una cara sí está más difícil borrarlo”, aseguró.

Como se recuerda, Pamela Franco y Christian Cueva hicieron su primera aparición pública el pasado 1 de noviembre, durante un concierto de la cantante. El futbolista subió al escenario, animó el show y selló su romance con un beso en la mejilla. Después, Christian Cueva le dijo “te amo” a la cantante en una entrevista para un programa de YouTube.

Pamela Franco pensaría contraer matrimonio con Christian Cueva