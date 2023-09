El presentador de “América Hoy”, Christian Domínguez, ofreció una sincera entrevista al programa de YouTube “La Linares”, donde confesó que ha sido infiel en el pasado y que lamenta haber afectado a sus exparejas.

En conversación con la periodista Verónica Linares, Domínguez reconoció que solo dos veces ha sido infiel y se quedó en una relación con la persona con la que había tenido una aventura amorosa.

“No todas mis relaciones han sido una infidelidad. Yo he tenido dos relaciones que he estado con la persona, o sea, he sido infiel y me he quedado con esa persona. Eso ha sido en dos oportunidades”, contó Domínguez.

“Yo no he tenido muchas relaciones, he tenido seis relaciones, solo que las seis han sido públicas”, agregó el panelista de “América Hoy”.

Por otro lado, el también cantante reconoció que su actual relación con Pamela Franco marcha muy bien y que él suele ser el que cede en algunas oportunidades para evitar conflictos con su pareja.

“Ella tiene el carácter más fuerte que el mío, aparte yo he vivido más que ella y uno de los dos debe ser más inteligente en saber ceder… Si me pongo al brinco con ella, lo que vamos a hacer es enojarnos porque estamos clarísimos que no vamos a terminar por eso”, precisó.

Finalmente, reconoció que no le teme al compromiso y que si bien tiene ganas de tener ma´s hijos con Pamela Franco, es algo que no le quita el sueño. “Todo el mundo vende que si me quiero divorciar es porque me quiero casar y así no es”, señaló.

