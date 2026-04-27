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Christian Domínguez revela la razón por la que ha sido infiel en sus relaciones | Foto: @chrisdominguezof / Instagram
Christian Domínguez revela la razón por la que ha sido infiel en sus relaciones | Foto: @chrisdominguezof / Instagram
Por Redacción EC

Christian Domínguez no tuvo problemas en dar algunos comentarios luego que su expareja, Pamela Franco, dijera frente a cámaras que el cantante debería comprometerse y darse más tiempo para ver a su hija en común.

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