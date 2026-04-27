Christian Domínguez no tuvo problemas en dar algunos comentarios luego que su expareja, Pamela Franco, dijera frente a cámaras que el cantante debería comprometerse y darse más tiempo para ver a su hija en común.

Al respecto, el cantante y conductor de televisión ofreció una entrevista al diario Trome y dijo que no va a responder directamente a nadie; sin embargo, calificó de “mal gusto” hablar de la paternidad de una persona, ya que es algo que él no haría.

“No estoy respondiendo ni refiriéndome a nadie, pero me parece de mal gusto estar calificando a una persona como madre o padre, yo no podría hacerlo”, expresó el cantante de cumbia, quien prefiere no mencionar a su expareja.

Christian Domínguez se defiende y asegura que es buen padre. (Foto: Instagram /@chrisdominguezof)

“A través de los años he demostrado que trato de ser el mejor padre del mundo y lo seguiré haciendo. Si trabajo tanto, no es para comprarme alguna vanidad, sino para que mis hijos tengan calidad de vida”, agregó.

Asimismo, Domínguez también respondió a la petición de Pamela Franco, quien en una entrevista le pidió que le “calle la boca” a su actual pareja, Karla Tarazona.

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“Mi esposa (Karla) no tiene nada que ver en el asunto y si ella no ha hablado es por consideración conmigo, pues se lo he pedido”, precisó el cantante de cumbia.

Christian Domínguez dedica románticas palabras a Karla Tarazona.

Finalmente, Christian Domínguez reafirmó que cumple con su rol como padre y que prefiere no dar mayores detalles públicos porque no quiere que su hija se vea involucrada en cualquier discusión. “No voy a decir nada públicamente por más que involucre a mi hija, ni tampoco lo ventilaré”, aclaró.