Christian Domínguez se mostró emocionado al ser sorprendido por su padre, don Óscar Domínguez, en la celebración del Día del Padre que preparó el programa “Préndete”. El cantante no pudo evitar derramar algunas lágrimas de emoción.

Y es que, durante la transmisión del programa que comparte con Karla Tarazona, Christian Domínguez recibió la visita de su padre, quien anteriormente no se ha presentado frente a cámaras con frecuencia.

“Él ha hecho posible que sea responsable con mis hijos. Yo me puedo equivocar como persona; pero como padre no lo voy a hacer porque mi papá nunca lo hijo”, aseguró el cantante de cumbia.

“Mi papá es mi superhéroe, es el mejor de todos nosotros, todo lo que soy lo soy por él. nunca me faltó nada, nos comprendió, nos protegió, tiene un carácter hermoso. No conozco nadie mejor que él”, añadió.

Asimismo, el líder de la Gran Orquesta Internacional contó que derramó algunas lágrimas en la actuación por el Día del Padre de sus hijos en el colegio.

“Entonces yo llego de frente al del medio que es el más sufre. Me han cantado en inglés, me han dado mi taza, me dieron un mensaje, pero no lo he puesto porque es un tema personal, ahí fue mi primera lágrima. Pasó una miss, salí, ya tenía a Valentino, fui corriendo para llegar a la actuación del mayor. Valentino me regaló una taza de café, Alessandro una de vidrio y llegué y mi Stefano me dio esto, un mandil, somos cremas todos, me dio mi desayuno, hicimos un postre y me mandó una carta y ahí fue que me salió mi tercera lágrima”, contó.