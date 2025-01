El cantante de cumbia Christian Domínguez reapareció tras sus vacaciones junto a Karla Tarazona y mostró que se hizo un nuevo tatuaje en el pecho, el cual cubre otro diseño que se había hecho anteriormente. Lo curioso es que el tatuaje cubierto era la fecha de nacimiento de Pamela Franco y el año que iniciaron su relación.

En declaraciones para el programa “Todo se filtra”, Christian Domínguez habló de su nuevo tatuaje y negó que se trate de esas fechas. Eso sí, no dio mayores detalles sobre el significado de su nueva imagen.

“Me hice un triángulo invertido (¿Qué te has tapado?) Nada (¿No son las fechas con Pamela Franco?) no, he protegido mis fechas”, aseguró Domínguez con un notorio gesto de nerviosismo.

Pese a la insistencia del reportero, Christian Domínguez se mantuvo firme en su declaración y aseguró que no se cubrió una fecha especial de su expareja Pamela Franco, madre de su hija Cataleya.

Karla Tarazona se pronuncia

Karla Tarazona, conductora del programa “Préndete”, también estrenó un tatuaje de mariposas y aseguró que nunca le pidió a Christian Domínguez que se borre algún tatuaje alusivo a su expareja.

“Yo no tengo nada que pedir, quizás en otras épocas uno pide muchas cosas y cuando no se cumplen comienzan los problemas… Cuando uno quiere hacer algo, lo hace porque te nace del corazón, no porque alguien te dice o te impone”, aclaró.

Documento habría llegado a vivienda de productor musical