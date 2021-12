El cantante Christian Domínguez se mostró incómodo al inicio del programa cuando anunciaron que en la edición de este 23 de diciembre se hablaría sobre el tema: “¿Mi pasado me condena?”.

El intérprete de cumbia se mostraba tranquilo mientras se presentaba el informe, cuando Janet Barboza tomó la palabra y dijo: “De eso sabe mucho nuestro compañero Christian. ¿Te sientes víctima, Christian?”.

La respuesta de Christian Domínguez no se hizo y resaltó que siempre hablan de él y de temas del pasado en el programa. Además, resaltó que la psicóloga que visita el set siempre le hace la primera pregunta a él.

“Sí, que me pregunten, sobre todo en el programa me preguntan un día sí, otro no, ya no sé hasta cuando. Yo creo que este año habremos hecho 50% (del ráting) conmigo, la doctora ya me agarró ‘camote’, a mí me pregunta primero siempre”, señaló.

Comparan a Belén Estevez con Christian Domínguez y ella se indigna https://www.americatv.com.pe/

Ethel Pozo intentó poner paños fríos a la situación y aclaró que se habla de Christian Domínguez porque él ya maduró. “Sabes lo que pasa, que tu puedes aportar, maduraste y puedes aportar mucho”, aclaró.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Christian Domínguez fue hipnotizado en “América Hoy”

Christian Domínguez fue hipnotizado en AH https://www.americatv.com.pe/