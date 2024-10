Christian Domínguez brindó una entrevista en ‘Todo se Filtra’ y contó que Pamela López, expareja de Christian Cueva, se comunicó con él por redes sociales. Según indicó, esto se dio luego que este fuera ampayado con Mary Moncada en su camioneta.

“Ella me ubica por redes sociales, en un principio no quise hablar con ella. Existió un tema, por algo que pasó, que accedí a hablar con ella, me dejé de llevar (...) Hablé con ella, inmediatamente me arrepentí“, confesó el cumbiambero.

En esa misma línea, Domínguez indicó que sospecha que López grabó la conversación que tuvieron y que si no salió a luz fue porque él no lo ha autorizado.

“Lo que hablamos, jamás pensé, que haya sido grabado. Si no salió es porque una de las personas no está autorizando. Yo hablé con ella muchas cosas, hubo un motivo por el cual dije que iba a hablar con ella, luego me arrepiento, no me sentí bien, de ahí no hablamos más, hasta el día de hoy”, sentenció.

Como se recuerda, López aseguró hace unos meses atrás que fue el cumbiambero quien le comentó sobre el amorío que hubo entre Pamela Franco y el padre de sus tres menores hijos.

“Es Christian Domínguez quien me ha contado muchas cosas. Ella sí le ha contado a él, le ha dicho que sí ha tenido una relación con mi esposo (Christian Cueva) todo el 2019, todo un año, ellos recién empezaban”, sostuvo López en el programa ‘Magaly TV La Firme’.