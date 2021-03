Christian Domínguez visitó el set del “Reventonazo de la Chola Chabuca” para pronunciarse respecto a la separación de Angelo Fukuy de su agrupación musical, “Gran Orquesta Internacional”.

El cantante de cumbia afirmó sentirse afectado por la forma en la que se conoció la separación de Fukuy de su orquesta. “Él ya lo aclaró que no es contra mí, sino que hay algo con lo que siempre no voy a estar de acuerdo. A mí me pueden decir qué tengo que decir en televisión por algo, pero nunca me pueden obligar a decir algo, por eso es que me duele, porque yo sé que no son ellos”, comentó.

Domínguez calificó de “triste” la forma en que sus excompañeros salieron de “Gran Orquesta Internacional”.

“A mí me duele que estemos pasando por esto, yo creo que hubiera sido hermoso decir ‘que nos vaya bien, bendiciones’ y hasta hacer algo juntos, pero así es triste para mí porque he compartido con ellos muchas cosas y yo les doy mi corazón”, expresó con la voz entrecortada.

Sin embargo, la pareja de Pamela Franco aclaró que pese a toda la polémica que se ha generado desea que el nuevo proyecto de Angelo prospere.

“Por más que me digan ‘no son tus amigos, al final en este medio no hay amigos, no existe el compañerismo’, pero cuando están a tu lado y trabajan contigo tanto años, los llegas a querer”, finalizó.

Angelo Fukuy hizo pública esta semana su renuncia a la agrupación musical que dirige Christian Domínguez, “Gran Orquesta Internacional”. Fukuy señaló que tanto él, como otros miembros, se cansaron de los escándalos de Domínguez y también de los problemas económicos. Los hechos se dieron a conocer en el programa ‘Amor y Fuego’.

