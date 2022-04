Christian Domínguez se refirió a las críticas y burlas que recibe luego que en el programa “América Hoy” diera su opinión sobre el ‘ampay’ que protagonizaron Aldo Miyashiro y Óscar del Portal.

El cantante aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y aclaró que lo que intentó decir es que “una infidelidad no es justificable” bajo ninguna situación.

“Como bien lo dijo Aldo, la que sufren acá es la familia, porque va contra tus hijos, se van a burlar de tu familia, tu pareja. Por favor, dejen de estar burlándose y mandar información que no es, porque dos o tres galifardos venden lo que no es y yo fui tendencia por algo que no dije”, acotó Christian Domínguez.

Tras ello, el líder de “Gran Orquesta Internacional” aseguró que él no tiene la autoridad moral para hablar de la infidelidad.

“Una infidelidad de ninguna forma es justificable así estés bien o mal con tu pareja, eso fue lo que yo dije, pero lamentablemente ponen: ‘La infidelidad es injustificable’. Lo ponen en primera plana y los que noven el programa van a pensar que soy un fresco y que estoy juzgando a Aldo, porque yo también lo he pasado. Al contrario, no puedo justificar un error que yo también he cometido. He sido muy delicado para opinar porque no me siento con la autoridad moral de decirlo, porque también me equivoqué. Dejen de burlarse”, añadió.

