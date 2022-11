Christian Domínguez apareció este martes 1 de noviembre en el set de “América Hoy” junto a Pamela Franco para celebrar que cumplen tres años de su relación. Los conductores del matutino se vistieron de gala, le prepararon una alfombra roja y hasta decoraron el set para celebrar esta fecha especial.

La pareja aprovechó las cámaras para dedicarse afectuosos y emotivos mensajes en el que resaltaron el mutuo amor que se tienen.

“La pandemia para nosotros fue muy fuerte, ella estuvo en ese momento tan difícil. Nunca se alejó, al contrario, siempre estuvo allí, para mí eso fue la mejor demostración de amor, porque ella no tenía por qué seguir conmigo. Ella eligió quedarse, luchar conmigo, aguantar las horas que me alejaba de la casa, el no verme por mucho tiempo, incluso cuando estaba embarazada”, dijo Christian Domínguez, quien no pudo evitar quebrarse.

“Han pasado un montón de cosas, fuertes y bonitas, la verdad creo que eso ha hecho que nos unamos más a pesar de que somos diferentes en muchas cosas. Nadie conoce a la persona que está detrás de las cámaras, yo tengo un buen concepto de él como persona, es un hombre que nunca dice no, siempre está para quien le pide ayuda, nunca está de mal humor y sabe manejar su estrés. Por su familia haría hasta lo que no se le viene a la mente, si tuviera que volverlo a elegir, lo haría”, comentó por su parte Pamela.

Sin embargo, el momento menos esperado fue cuando Janet Barboza le preguntó al cantante de cumbia si estaría dispuesto a realizar un tatuaje por Pamela. Domínguez no lo pensó dos veces y su respuesta fue un contundente “sí”.

“Sí me tatuaría. Haría una frase porque su nombre lo tengo en el brazo, arriba de su rostro. Hay una frase que nos gusta mucho, cuando estamos alejados por mucho tiempo, me dice: ‘Nuestro amor es para siempre, siempre lo ha sido, siempre lo será’”, puntualizó Christian.

Lo que no imaginó el colaborador de “América Hoy” fue que tras dar una respuesta positiva aparecería en el set un tatuador para realizarle el tatuaje. Finalmente, el actor aceptó y dejó que pintaran su brazo izquierdo.

Tatuaje de Christian Domínguez

