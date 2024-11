Christian Domínguez ha sido uno de los personajes más buscados de la farándula local luego que su expareja Pamela Franco oficializara su relación con Christian Cueva. Desde la boda de Tony Rosado, el cantante no tuvo reparos en felicitar a la madre de su última hija y le deseo lo mejor en su nueva etapa.

En declaraciones para “América Hoy”, Domínguez resaltó que le desea lo mejor a Pamela Franco y que es algo natural, ya que le desea lo mejor a todos para que uno mismo reciba lo que le desea al prójimo.

“(¿Les deseas lo mejor?) Sí, yo siempre.... me lo preguntaron hace tiempo y digo: que le vaya muy bien. Yo deseo siempre que le vaya muy bien en general a las personas, porque tú deseando eso, te va bien a ti”, dijo al programa matutino de América Televisión.

AL ser consultado por la posibilidad de coincidir en algún evento con Pamela Franco y Christian Cueva, el cantante aseguró que no tendría problemas porque es un profesional. Como se sabe, el futbolista también fue invitado a la boda de Tony Rosado, pero no asistió.

“¿Christian Cueva también estaba invitado? Yo de eso no opino, yo vengo contratado... yo vengo a trabajar y vengo a hacer mi trabajo. Yo soy profesional”, precisó Domínguez.

“¿Si se ha corrido Christian Cueva? No hay que hablar de esas cosas, creo que es lo de menos. ¿Qué hago si me lo encuentro? Como te digo, hay mucho respeto. Yo respeto mucho el círculo de la mamá de mi hija. Si los encuentro en alguna oportunidad, perfecto, no hay problema”, agregó.

Christian Domínguez habla sobre Cueva

Pamela Franco enamorada de Christian Cueva

En una reciente entrevista, al ser consultada por lo que más le gusta del popular ‘Aladino’, la cantante de cumbia aseguró que es un gran bailarín. Por si fuera poco, aseguró que “no canta mal” y que uno de los puntos en común es que le gusta mucho la música.

“A mí me gusta como baila, si me preguntas a mí yo le pongo 10… Él no canta mal, tal vez no lo escuchen por ahí, él siempre canta, le gusta mucho la música y quizás tenemos eso en común. Tu compartes con él y siempre te estas riendo”, aseguró Franco a Radiomar.

Como se recuerda, la pareja hizo su primera aparición pública el pasado 1 de noviembre, durante un concierto de Pamela Franco. El futbolista subió al escenario, animó el show y selló su romance con un beso en la mejilla. Después, Christian Cueva le dijo “te amo” a la cantante en una entrevista para un programa de YouTube.

Evento con Pamela Franco y Christian Domínguez