Christian Domínguez reveló que eliminó el video que subió en su cuenta de TikTok, donde aparentemente se ‘burla’ de sus infidelidades. Según el cantante, tomó esta decisión porque se sentía apenado por las críticas que recibió.

“Yo intenté hacer algo lúdico, pero no soy esa persona y por eso lo saqué porque no me gustaba, en ningún momento quise ser un fresco, al contrario, estoy apenado. Le dije a mi psicóloga cómo me sentía al respecto y la decisión que tomé al sacarlo”, dijo a Trome.

Por otro lado, Domínguez mostró su molestia ante los rumores que lo vinculan con una mujer identificada como Ruby Osorio, quien aparece junto a él en una fotografía que se viralizó en redes sociales.

“Son totalmente falsos, esa imagen es como cualquiera que me tomo con las personas. Es una chica del entorno de los empresarios que nos contrataron para un evento. Ellos mismos se encargaron de aclarar esto, son estupideces”, señaló en diálogo con diario Expreso.

Asimismo, dejó en claro que no estuvieron de la mano cuando les tomaron la fotografía y negó que estuvo en el escenario junto a la orquesta, pues la conoció el día del evento.

“Como ven yo estoy con mi vaso en la mano y ella tiene su mano en mi estómago. Además, también es un invento que estuvo con nosotros en el escenario”, mencionó.

“A la señorita la conocimos el día del evento por la tarde junto a muchas personas más. [...] Al final nos pidieron unas fotos que gentilmente como siempre accedimos como una forma de agradecer, los que nos brindan, como sucede en todo lugar que llegamos”, agregó.