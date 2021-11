La noche del último 20 de noviembre se vivió la primera eliminación de la nueva temporada de “El artista del año”. El cantante Christian Domínguez se convirtió en el primer eliminado del programa tras no superar en votos del público a Elías Montalvo.

Pese a que subió al escenario al lado de su pareja, la también cantante Pamela Franco, el intérprete de cumbia no pudo obtener muchos votos del público y se despidió de la gala asegurando que tenía mucho más para dar.

“Triste siempre porque tenía para dar muchas cosas, pero así son los concursos. Cuando me lo propusieron no pensé (ser el primer eliminado), pero son decisiones y ya está. Yo voy con lo que se mostró y es lo importante”, explicó Domínguez tras ser eliminado.

“Son reglas del juego, no se está formando conmigo el concurso. Son cosas que pasan y se respeta, que esté de acuerdo o no es algo personal... Me fui dando lo que sé hacer en voz, show, baile y esas cosas. Me voy haciendo lo que ellos querían en la primera gala”, añadió.

Por otro lado, Christian Domínguez aceptó que su eliminación fue por votos del público, algo con lo que él no está de acuerdo, pero que es una decisión que respeta.

“Sobre el tema de las votaciones yo no he sido muy partidario nunca, en ninguna de las competencias en las que he estado me guie por eso, pero es parte del juego, del show y lo sabíamos. Ya está”, señaló el cantante.

