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Christian Domínguez y Karla Tarazona se casaron este 2 de junio | Foto: Amor y Fuego (Captura) / Instagram (@joselaraweddings) / Composición EC
Christian Domínguez y Karla Tarazona se casaron este 2 de junio | Foto: Amor y Fuego (Captura) / Instagram (@joselaraweddings) / Composición EC
Por Redacción EC

Christian Domínguez y Karla Tarazona contrajeron matrimonio civil este 2 de junio en una notaría de Lima, sellando así su polémico romance de hace dos años, que resurgió tras una prolongada ruptura motivada por las infidelidades del cantante hacia la conductora.

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