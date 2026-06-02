Christian Domínguez y Karla Tarazona contrajeron matrimonio civil este 2 de junio en una notaría de Lima, sellando así su polémico romance de hace dos años, que resurgió tras una prolongada ruptura motivada por las infidelidades del cantante hacia la conductora.

Tras el “sí, acepto”, la pareja se trasladó hacia Huaral, donde se realizará la celebración de su boda, a la que asistirán familiares, amigos y personas cercanas a los artistas.

Cámaras de 'Amor y Fuego’ estuvieron en el lugar de la recepción y entrevistaron a Pepe Warmi, empresario y dueño del local, quien además aseguró ser amigo cercano de la pareja desde hace 25 años.

“Christian y Karla son como familia para nosotros. Desde chicos han venido aquí y hoy han formado un nuevo hogar. ¿Qué se les puede desear? Lo mejor”, expresó Warmi, quien añadió que considera a Domínguez como “un sobrino”.

La boda se realizó en estricto privado y se conoció únicamente porque el mismo medio había revelado semanas atrás el edicto matrimonial publicado en un diario local.

Amigo de Christian y Karla sobre su matrimonio: “Me hubiera gustado que lo hagan público”

Pepe, reconocido en el norte chico por ser el fundador del restaurante y complejo turístico Warmy, comentó que le hubiera gustado que la ceremonia se hiciera más pública, dado el cariño que los seguidores de la pareja sienten por ellos.

“A mí me hubiera gustado que lo hagan público, porque ellos son personas muy conocidas y hay mucha gente que quisiera verlos felices en un día tan importante”, afirmó.

El empresario permitió inicialmente el ingreso de los medios a su recinto, pero minutos después, por seguridad de los novios, el equipo periodístico fue retirado.

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La ceremonia, realizada en la notaría Rulbi Vela Velásquez en San Borja, contó únicamente con la presencia de familiares y amigos cercanos.

Para la ocasión, Tarazona eligió un vestido corto blanco, mientras que Christian Domínguez vistió un saco plomo oscuro con pantalón negro. Ambos fueron captados a su llegada, pero no ofrecieron declaraciones a la prensa.

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