Karla Tarazona y Christian Domínguez se casaron por la vía civil el 2 de junio de 2026 | Foto: Instagram (Captura)
Karla Tarazona y Christian Domínguez se casaron por la vía civil el 2 de junio de 2026 | Foto: Instagram (Captura)
Por Redacción EC

Christian Domínguez y Karla Tarazona cumplieron su primer mes de casados, publicando en sus redes sociales un video inédito de la ceremonia y la firma de actas en una notaría de Lima, calificando la unión como el inicio del capítulo más bonito de sus vidas.

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