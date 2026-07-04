Christian Domínguez y Karla Tarazona cumplieron su primer mes de casados, publicando en sus redes sociales un video inédito de la ceremonia y la firma de actas en una notaría de Lima, calificando la unión como el inicio del capítulo más bonito de sus vidas.

En el archivo difundido en Instagram, se observa a la pareja durante la lectura de los compromisos legales previos a la firma del documento que formalizó su relación, el pasado 2 de junio.

“Hace un mes prometimos caminar de la mano, elegirnos cada día y construir un para siempre juntos. Hoy, al volver a ver estos momentos, entendemos que ese ‘sí, acepto’ fue mucho más que una promesa: fue la mejor decisión de nuestras vidas” , manifestaron.

Semanas antes, Tarazona detalló que planean tener una hija biológica en común y que ya se sometió a un procedimiento de congelamiento de óvulos a inicios de año para concretar el proyecto familiar.

La conductora de televisión explicó que, si bien su edad implica consideraciones médicas de cuidado, el diagnóstico de los especialistas es favorable y estiman intentar el embarazo en 2027.

El video recoge las explosivas declaraciones sobre el matrimonio de Christian Domínguez y Karla Tarazona, así como la respuesta del cantante ante las críticas y comentarios sobre su relación y divorcio.

“Siempre lo he dicho, siempre me he hecho la idea de la niña porque yo no tengo niña... También hay que tener en cuenta que ya mi 43 pues ya no es lo mismo de los 20 ¿no?”, declaró Tarazona.

Finalmente, la presentadora de televisión señaló que los médicos le confirmaron que se encuentra en óptimas condiciones de salud para continuar con su tratamiento de reproducción asistida.