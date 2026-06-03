Antes de que concluyera la jornada en la que Christian Domínguez y Karla Tarazona oficializaron su matrimonio civil, una singular escena protagonizada por Melanie Martínez y Mary Moncada captó la atención de los seguidores de la farándula peruana. Ambas aparecieron luciendo vestidos de novia negros en una emisión especial de “Magaly TV, La Firme”, en un segmento cargado de humor y referencias al pasado sentimental del cantante.

La participación de las dos figuras no pasó desapercibida debido a los antecedentes que mantienen con Domínguez. Mientras el artista celebraba su boda con Tarazona en San Borja, el programa de espectáculos presentó una puesta en escena satírica en la que también participaron la conductora Magaly Medina y la comunicadora Mónica Cabrejos, quienes vistieron atuendos similares.

La imagen de las cuatro mujeres vestidas de novia de color negro rápidamente generó comentarios en redes sociales. El segmento fue planteado en tono humorístico y tuvo como eje la boda del líder de la Gran Orquesta Internacional, aunque para muchos televidentes también representó un repaso por algunos de los episodios más mediáticos de su vida amorosa.

En el caso de Melanie Martínez, madre de la primera hija de Christian Domínguez, su presencia evocó una de las relaciones más conocidas del cantante. La historia entre ambos terminó en medio de acusaciones de infidelidad que durante años ocuparon titulares en los programas de espectáculos.

Por su parte, Mary Moncada alcanzó notoriedad pública tras verse involucrada en el denominado caso del “auto rana”, uno de los ampays más comentados de los últimos tiempos. Aquel episodio tuvo amplia repercusión mediática y derivó en la ruptura de la relación que Christian Domínguez mantenía con Pamela Franco.

Cabe mencionar que la escena cobró aún más relevancia porque ocurrió el mismo día en que Christian Domínguez y Karla Tarazona decidieron formalizar legalmente su relación. Tras varios años marcados por reconciliaciones, distanciamientos y una renovada etapa sentimental, la pareja contrajo matrimonio civil en una ceremonia privada realizada en el distrito limeño de San Borja.

De esta manera, mientras los recién casados celebraban el inicio de una nueva etapa juntos, en la televisión local se desarrollaba un episodio que volvió a poner sobre la mesa algunos de los momentos más recordados de la trayectoria sentimental del cantante.