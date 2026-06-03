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Melanie Martínez y Mary Moncada reaparecen juntas en programa de espectáculos durante matrimonio de Christian Domínguez. (Foto: Captura de YT/Magaly TV: La Firme)
Melanie Martínez y Mary Moncada reaparecen juntas en programa de espectáculos durante matrimonio de Christian Domínguez. (Foto: Captura de YT/Magaly TV: La Firme)
Por Redacción EC

Antes de que concluyera la jornada en la que Christian Domínguez y Karla Tarazona oficializaron su matrimonio civil, una singular escena protagonizada por Melanie Martínez y Mary Moncada captó la atención de los seguidores de la farándula peruana. Ambas aparecieron luciendo vestidos de novia negros en una emisión especial de “Magaly TV, La Firme”, en un segmento cargado de humor y referencias al pasado sentimental del cantante.

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